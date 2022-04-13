В Башкортостане создан антикризисный комитет по промышленности

Наши крупные и средние предприятия, в том числе входящие в вертикально интегрированные холдинги, работают стабильно. То есть если сегодня брать по малым и средним предприятиям, на 2-3 недели есть запасы и комплектующих, и запчастей, то есть они отрабатывают. По нашим крупным предприятиям, если брать машиностроителей, сегодня те узлы и агрегаты, которые завозили именно из Европы либо из недружественных стран, мы отрабатываем, либо изготавливаем в России, либо будем привозить из Китая. То есть на сегодня все предприятия работают стабильно, наш центр импортозамещения отрабатывает возможность как привоза, так и производства у нас в республике.

Александр Шельдяев, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан