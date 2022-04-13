В Башкортостане создан антикризисный комитет по промышленности

В него вошли 57 представителей организаций. Об этом объявили на совещании оперативного штаба по обеспечению социально-экономического развития региона, который провел глава республики Радий Хабиров.

Также продолжается работа по включению организаций в федеральный перечень системообразующих компаний для получения соответствующих мер поддержки. 45 фирм, в том числе структурные подразделения вертикально интегрированных компаний, уже вошли в список.

Наши крупные и средние предприятия, в том числе входящие в вертикально интегрированные холдинги, работают стабильно. То есть если сегодня брать по малым и средним предприятиям, на 2-3 недели есть запасы и комплектующих, и запчастей, то есть они отрабатывают. По нашим крупным предприятиям, если брать машиностроителей, сегодня те узлы и агрегаты, которые завозили именно из Европы либо из недружественных стран, мы отрабатываем, либо изготавливаем в России, либо будем привозить из Китая. То есть на сегодня все предприятия работают стабильно, наш центр импортозамещения отрабатывает возможность как привоза, так и производства у нас в республике.

Александр Шельдяев, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан
Фото №1 - В Башкортостане создан антикризисный комитет по промышленности

Республиканский антикризисный пакет планируют представить на следующей неделе. В рамках работы по импортозамещению предприятия Башкортостана сформировали перечень из более чем 3 тысяч позиций, которые могут прийти на смену импортным аналогам. На заседании оперативного штаба также обсудили ситуацию на потребительском рынке. Как отмечают чиновники, выстраивание новых логистических цепочек и снижение валютных курсов позволяют стабилизировать цены, в том числе на «борщевой набор». Дефицита продукции нет, говорят власти.

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