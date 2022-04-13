В Башкортостане создан антикризисный комитет по промышленности

В него вошли 57 представителей организаций. Об этом объявили на совещании оперативного штаба по обеспечению социально-экономического развития региона, который провел глава республики Радий Хабиров.
Также продолжается работа по включению организаций в федеральный перечень системообразующих компаний для получения соответствующих мер поддержки. 45 фирм, в том числе структурные подразделения вертикально интегрированных компаний, уже вошли в список.
Республиканский антикризисный пакет планируют представить на следующей неделе. В рамках работы по импортозамещению предприятия Башкортостана сформировали перечень из более чем 3 тысяч позиций, которые могут прийти на смену импортным аналогам. На заседании оперативного штаба также обсудили ситуацию на потребительском рынке. Как отмечают чиновники, выстраивание новых логистических цепочек и снижение валютных курсов позволяют стабилизировать цены, в том числе на «борщевой набор». Дефицита продукции нет, говорят власти.