В Башкирии рассказали, как решаются проблемы обманутых дольщиков

Глава Башкортостана поручил правительству республики предусмотреть необходимые дополнительные средства для решения проблемы дольщиков. С начала года из реестра уже исключили 23 объекта и в ближайшее время исключат ещё два. Восстановление нарушенных прав власти ведут по нескольким направлениям.

За полгода на стройплощадке случилось то, чего не происходило здесь за последние лет 6. Дома на углу Ленина-Чернышевского достраиваются стремительно, в некоторых секциях уже готовы фасады, рабочие вот-вот приступят к внутренней отделке. Сдача – до конца года. А ведь было время, когда отчаявшиеся дольщики уже и не надеялись получить свои квартиры. Галина Бухарова покупала жилье вместе с супругом-инвалидом. Однако муж так и не дожил до новоселья.

В центре маломобильность больше развита, поэтому взяли квартиру в ипотеку. С приходом Радия Фаритовича ситуация резко изменилась. Как только появилось федеральное финансирование, он один из первых подал ходатайство о том, чтобы у нас было федеральное финансирование с республиканским. Наш объект первым попал в списки на достройку. Галина Бухарова, председатель инициативной группы дольщиков

Вовсю работы ведутся и на территории «Миловского парка». На очереди – порядка 20 домов. Объекты сдают поэтапно. В некоторых уже делают чистовую отделку. Виталий Листков – один из основателей республиканского движения дольщиков – получил свою квартиру буквально накануне.

Рад, что наконец получили квартиру, договор заключили еще в 2014. С тех пор семья стала вдвое больше. Довольны тем, что получили государственную поддержку. Виталий Листков, председатель общественной организации обманутых дольщиков Республики Башкортостан

Прошлый год стал историческим для Нефтекамска, который оказался первым городом республики, где решили вопрос долгостроев. В этом году «красную зону» долгостроев покинул и Иглинский район. В Башкортостане за последние 5 лет нарушенные права восстановили почти 8 тысяч дольщиков. Наиболее активно вопрос начал решаться с приходом Радия Хабирова. Большая работа проделана Республиканским фондом защиты прав дольщиков по взаимодействию с федеральным фондом, а также Минстроем региона. Решение есть практически по каждому из объектов.

Есть некоторые проблемы с объектами Госстроя, так как руководитель находится в СИЗО. Нужно решить некоторые вопросы с документами, мы с дольщиками встречались, все объяснили, вопрос решается, все обязательства по объектам будут выполнены. Артем Ковшов, заместитель министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан