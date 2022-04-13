В Башкирии рассказали, как решаются проблемы обманутых дольщиков

Глава Башкортостана поручил правительству республики предусмотреть необходимые дополнительные средства для решения проблемы дольщиков. С начала года из реестра уже исключили 23 объекта и в ближайшее время исключат ещё два. Восстановление нарушенных прав власти ведут по нескольким направлениям.
За полгода на стройплощадке случилось то, чего не происходило здесь за последние лет 6. Дома на углу Ленина-Чернышевского достраиваются стремительно, в некоторых секциях уже готовы фасады, рабочие вот-вот приступят к внутренней отделке. Сдача – до конца года. А ведь было время, когда отчаявшиеся дольщики уже и не надеялись получить свои квартиры. Галина Бухарова покупала жилье вместе с супругом-инвалидом. Однако муж так и не дожил до новоселья.
Вовсю работы ведутся и на территории «Миловского парка». На очереди – порядка 20 домов. Объекты сдают поэтапно. В некоторых уже делают чистовую отделку. Виталий Листков – один из основателей республиканского движения дольщиков – получил свою квартиру буквально накануне.
Прошлый год стал историческим для Нефтекамска, который оказался первым городом республики, где решили вопрос долгостроев. В этом году «красную зону» долгостроев покинул и Иглинский район. В Башкортостане за последние 5 лет нарушенные права восстановили почти 8 тысяч дольщиков. Наиболее активно вопрос начал решаться с приходом Радия Хабирова. Большая работа проделана Республиканским фондом защиты прав дольщиков по взаимодействию с федеральным фондом, а также Минстроем региона. Решение есть практически по каждому из объектов.
В целом же по республике реестр проблемных объектов сегодня включает 83 дома, квартиры в которых ждут более 3,5 тысяч дольщиков. При рассмотрении нескольких объектов специалисты федерального фонда выявили необходимость дополнительных вложений в достройку – почти 5 млрд рублей. Для этого требуются также республиканские средства в размере 545 млн. Глава Башкортостана поручил правительству предусмотреть необходимые финансы, чтобы выполнить обязательства перед жителями в установленные сроки.