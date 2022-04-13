В Башкирии продолжаются подрывные работы на реках

Спасатели произвели 14 подрывов на реке Ай в районе моста села Месягутово Дуванского района. Это поможет не допустить ледового затора.

Об этом сообщили в Госкомитете Башкортостана по ЧС. Работа продолжается. Для мониторинга обстановки был задействован республиканский пожарно-спасательный вертолёт, привлечена оперативная группа МЧС, на месте находятся спасатели Госкомитета по ЧС, которые помогают военным инженерам в закладке зарядов.