В Центробанке предложили учитывать стоимость ремонта автомобиля аналоговыми запчастями

Центробанк России предложил рассчитывать стоимость ремонта автомобилей по ОСАГО с учетом цены на неоригинальные запчасти. Такой выход предложили для тех, чьи марки автомобилей производства недружественных стран.

Фото №1 - В Центробанке предложили учитывать стоимость ремонта автомобиля аналоговыми запчастями

Ремонт автомобилей из стран, которые не вводили санкции против Российской Федерации, по-прежнему будет рассчитываться с учетом цен на оригинальные запчасти.

Предложение связано с тем, что из-за санкций многие автомобильные детали сложно будет достать, а с помощью аналогов можно будет легко провести ремонт автомобиля после ДТП.

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