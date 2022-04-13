В Центробанке предложили учитывать стоимость ремонта автомобиля аналоговыми запчастями

Центробанк России предложил рассчитывать стоимость ремонта автомобилей по ОСАГО с учетом цены на неоригинальные запчасти. Такой выход предложили для тех, чьи марки автомобилей производства недружественных стран.
Ремонт автомобилей из стран, которые не вводили санкции против Российской Федерации, по-прежнему будет рассчитываться с учетом цен на оригинальные запчасти.
Предложение связано с тем, что из-за санкций многие автомобильные детали сложно будет достать, а с помощью аналогов можно будет легко провести ремонт автомобиля после ДТП.