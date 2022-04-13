В Уфе зафиксирован первый случай подтопления из-за разлива реки

Повышение уровня Белой привело к переливу грунтовой дороги, ведущей в сады Козарез и Альбатрос в Дёмском районе. Управление гражданской защиты Уфы держит ситуацию на контроле и готово к худшему развитию ситуации. Она была отработана в ходе учений.
После условной тревоги считанные минуты потребовались оперативным службам Дёмского района Уфы и Управлению гражданской защиты на общий сбор. В одном строю – члены противопаводкового штаба, представители газовой службы, Уфаводоканала, пожарные. Готовы к любому сценарию. И хотя по прогнозам половодье в этом году будет ниже средних значений, по традиции готовятся к худшему стечению обстоятельств.
Первый перелив грунтовой дороги глубиной 30 сантиметров и длинной 60 метров зафиксирован в Дёмском районе Уфы. Отрезанными от большой земли могут остаться садовые товарищества Козарез и Альбатрос.
Ситуация находится под контролем специалистов. Тем не менее, Управление гражданской защиты провело тренировку по эвакуации жителей. На заранее приготовленную площадку прибыли экстренные службы.
По легенде учений, жителей подтопленного СНТ Козарез эвакуируют в пункт временного размещения людей. Сейчас они проходят первичный медицинский осмотр. Однако учитывая, что эти территории и раньше уходили под воду, легенда вполне себе правдоподобная.
Далее жителей перевозят в безопасное место. Ближайший пункт временного размещения открыт в общежитии Уфимского железнодорожного института. В общей сложности подготовлено 250 мест. Эвакуированные из мест подтопления будут обеспечены не только крышей над головой, но и горячим питанием.
Это лишь учения, но именно так будут действовать оперативные службы и Управление гражданской защиты города в случае необходимости. Пункты временного размещения открыты по всей столице. Ну а на подтопленном участке сотрудники УГЗ приступили к круглосуточному мониторингу.