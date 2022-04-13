В Уфе зафиксирован первый случай подтопления из-за разлива реки

Повышение уровня Белой привело к переливу грунтовой дороги, ведущей в сады Козарез и Альбатрос в Дёмском районе. Управление гражданской защиты Уфы держит ситуацию на контроле и готово к худшему развитию ситуации. Она была отработана в ходе учений.

После условной тревоги считанные минуты потребовались оперативным службам Дёмского района Уфы и Управлению гражданской защиты на общий сбор. В одном строю – члены противопаводкового штаба, представители газовой службы, Уфаводоканала, пожарные. Готовы к любому сценарию. И хотя по прогнозам половодье в этом году будет ниже средних значений, по традиции готовятся к худшему стечению обстоятельств.

Вообще мы готовимся не исходя из тех прогнозов, которые дают нам лучше, хуже, больше, меньше. Силы и средства, которые предназначены даже для плохих сценариев, они в постоянной готовности для того, чтобы оказать своевременную помощь. Рафаэль Ахметов, начальник Управления гражданской защиты г. Уфы

Первый перелив грунтовой дороги глубиной 30 сантиметров и длинной 60 метров зафиксирован в Дёмском районе Уфы. Отрезанными от большой земли могут остаться садовые товарищества Козарез и Альбатрос.

Мы должны действовать таким образом: проводим эвакуацию населения, эвакуированное население приходит в этот штаб, мы их встречаем. При необходимости оказываем медицинскую помощь. Альфис Гареев, первый заместитель главы администрации Дёмского района г. Уфы

Ситуация находится под контролем специалистов. Тем не менее, Управление гражданской защиты провело тренировку по эвакуации жителей. На заранее приготовленную площадку прибыли экстренные службы.

По легенде учений, жителей подтопленного СНТ Козарез эвакуируют в пункт временного размещения людей. Сейчас они проходят первичный медицинский осмотр. Однако учитывая, что эти территории и раньше уходили под воду, легенда вполне себе правдоподобная.

Далее жителей перевозят в безопасное место. Ближайший пункт временного размещения открыт в общежитии Уфимского железнодорожного института. В общей сложности подготовлено 250 мест. Эвакуированные из мест подтопления будут обеспечены не только крышей над головой, но и горячим питанием.

В общежитии есть душевые кабины отдельно от студентов. Также есть отдельная кухня для пункта временного размещения. Комнаты двухместные. В общем, удобно будет. Михаил Бредун, заместитель начальника пункта временного размещения