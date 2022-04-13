Житель Башкирии, избивший ребенка на улице: «Максимально осуждаю себя»

Мужчину, который зверски избил 9-летнего мальчика в Сибае, отправили за решетку на время следствия. Сегодня 31-летнему Александру Сергееву избрали меру пресечения в виде двух месяцев в СИЗО.

Когда мужчина нетрезвым возвращался домой, он услышал от детворы оскорбления в свой адрес, после чего начал преследовать детей. Догнав 9-летнего мальчика, он повалил его на землю и нанес несколько ударов руками по голове и другим частям тела. Сергееву инкриминируют хулиганство, совершенное с применением насилия. Если вина мужчины будет доказана, то сибайцу может грозить до 5 лет лишения свободы.

Фото №1 - Житель Башкирии, избивший ребенка на улице: «Максимально осуждаю себя»

Я сожалею, мне очень стыдно, максимально осуждаю себя. Я был в состоянии алкогольного опьянения. Я возвращался домой, а они кидались камнями, нехорошими словами. И постоянно ругательства слышны из уст маленьких ребятишек.

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