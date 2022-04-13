В Башкирии разыскивают мошенника, укравшего у пенсионеров 1,5 млн рублей

Мошенники украли у четырех пенсионеров в Нефтекамске 1,5 миллиона рублей. Они действовали по одному и тому же сценарию. Полиция объявила в розыск мужчину, которого подозревают в совершении преступления.
Дочь держится за голову – не верит в случившееся. Неизвестные обманули ее 76-летнюю маму и похитили полмиллиона рублей из дома. Мошенники рассказали по телефону пенсионерке, что ее дочь попала в ДТП, находится в реанимации, и срочно нужны деньги. После этого в дверь постучался мужчина, забрал деньги и ушел.
Точно по такому же сценарию, по предварительной версии полиции, обманули еще троих пенсионеров в этот же день в Нефтекамске. У 74-летней, 73-летней и 83-летней жительниц в общей сложности украли около миллиона рублей. Все потерпевшие осознали, что их обманули, только спустя значительное время, когда дочери либо вернулись с работы, либо позвонили по телефону.
Как сообщили в МВД Башкортостана, по фактам мошенничества следственным отделом возбуждены уголовные дела. Полицейские разыскивают подозреваемого. Мужчине на вид 25-30 лет, спортивного телосложения. На нем были чёрные солнцезащитные очки и чёрная медицинская маска. Узнавших этого человека просят обратиться в полицию.