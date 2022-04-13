В России детям будут делать прививку от опасной болезни

11 апреля в России началась вакцинация детей от опасного заболевания – полиомиелита. Как сообщает Роспотребнадзор, делать прививки будут детям до 5 лет, которым по какой-то причине не была поставлена вакцина, и детям до 14 лет, которые приехали из ДНР и ЛНР.