В России детям будут делать прививку от опасной болезни

11 апреля в России началась вакцинация детей от опасного заболевания – полиомиелита. Как сообщает Роспотребнадзор, делать прививки будут детям до 5 лет, которым по какой-то причине не была поставлена вакцина, и детям до 14 лет, которые приехали из ДНР и ЛНР.
Основная причина массовой вакцинации детей – угроза заболеваемости вирусом из стран высокого риска. Полиомиелит – болезнь, которая поражает в основном детей в возрасте до 5 лет. По статистике, из 200 случаев заболеваемости, в одном случае у ребенка развивается паралич.
Симптомами опасного заболевания является лихорадка, головная боль, усталость, боли в конечностях и рвота. В 5-10% случаев человек умирает из-за паралича дыхательных путей.