В уфимской РКБ обновили оборудование для ультразвуковой диагностики

Увидеть лицо ребёнка ещё в утробе или заменить МРТ УЗИ-аппаратом. Теперь это можно сделать в РКБ. Республиканская клиническая больница обновила оборудование в отделении ультразвуковой диагностики. И еще неизвестно, кто рад больше – пациенты или врачи. Оборудование расширяет возможности медиков, а пациенты получают ответы на свои вопросы.

Технологии теперь способны довести до слёз. И как их сдержать, когда ты впервые в жизни видишь, как выглядит твой ребёнок. Что уж мама, если даже папа еле держит себя в руках, пытаясь впервые в жизни сфотографировать свою дочку. Но самое главное достоинство нового аппарата УЗИ – даже не детальная визуализация, а возможность увидеть то, что скрыто глубже. Диагносты теперь могут увидеть мелкие пороки сердца.

А этот УЗИ-аппарат, можно сказать, замещает КТ, МРТ и биопсию печени. Он способен более точно интерпретировать найденные очаги в органе – определить, доброкачественное или злокачественное образование, без пункции. Например, для этой пациентки постановка диагноза прошла без дополнительных обследований. Врач сразу смогла исключить фиброз, воспаление и обнаружить стеатоз.

Аппарат аппарату рознь. При пункции, заборе биоматериала для проверки, тоже необходимо УЗИ. И этот своего предшественника обыгрывает по зрению. Врачи могут поставить диагноз на ранней стадии.