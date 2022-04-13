Светлана Хоркина о новом спортивном центре в Уфе: «У детей появился храм гимнастики»

Храм гимнастики появился в Уфе. Сегодня в столице Башкортостана прошло техническое открытие Центра спортивной гимнастики республики. Этот комплекс ждали десятки лет, воплотить желание в реальность помогла совсем юная Даша Крутько. Чуть больше трех лет назад на спортивном форуме в Ульяновске она обратилась к Владимиру Путину и попросила прыжковую яму. Президент страны поручил решить вопрос. Теперь в Уфе есть полноценный комплекс для занятий спортивной гимнастикой и другими видами спорта.
Даша Крутько не смогла сдержать слез счастья и смущения. Благодаря смелости этой девочки сегодня в Уфе есть Центр спортивной гимнастики. Кто бы не стушевался под вниманием стольких зрителей? Но в спорте умеют подставить плечо, поддержала двукратная Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, которая помогала и по ходу строительства своими советами и рекомендациями.
На строительство выделили чуть больше 848 миллионов рублей, половина – из федерального бюджета. Здесь есть не только спортзалы, но и реабилитационно-восстановительный центр, медкабинет со специальным модулем, гостиница. За год в комплексе можно проводить более 60 региональных соревнований: первенства, чемпионаты, кубки, а еще межрегиональные, всероссийские и международные турниры.
В полувековом ожидании призналась директор 16-й спортшколы – Гульнара Баишева сама занималась гимнастикой с шести лет. Теперь предстоит освоиться в новом дворце после арендованного зала, в котором приходилось ютиться спортсменам последние годы после реконструкции бывшего Дворца культуры нефтяников.
В Центре гимнастики будут тренироваться гимнасты спортивного и художественного направления, а также акробатики. Еще нужно будет установить и закрепить гимнастические снаряды, завершить работы в тренировочном зале. Но уже можно строить планы. И у маленьких гимнастов большие мечты.