Томи Ламса прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Салавата Юлаева»

У главной хоккейной команды республики будет новый главный тренер. Сегодня «Салават Юлаев» объявил о расставании с финским специалистом Томи Ламсой. Это произошло на пресс-конференции, на которой итоги сезона подвели сам тренер и гендиректор уфимского клуба Ринат Баширов.
Томи Ламса больше не главный тренер «Салавата Юлаева». Финн пять лет проработал в Уфе. Сначала помощником, затем главным тренером. И клуб, и сам Томи были не против продолжить сотрудничество. Но сделать это не позволит нынешняя политическая ситуация.
Место Ламсы, судя по всему, займет Виктор Козлов. Пока контракт не подписан, официально клуб должен объявить о решении в течение нескольких дней.
Понес «Салават Юлаев» и первые потери в это межсезонье. Вратарь Александр Шарыченков неплохо проявил себя в плей-офф, но в следующем сезоне сыграет за другую команду. Заменить его может Андрей Кареев, но пока переговоры с голкипером финского ТПС идут непросто. Также покинул клуб нападающий Петр Хохряков. Остаются в команде Александр Кадейкин, Николай Кулемин, Павел Коледов и Евгений Бирюков. Следующий сезон станет экспериментальным. Из-за напряженной ситуации на рынке шанс получат молодые игроки системы клуба.
Новым тренером «Тороса» будет уже возглавлявший клуб Равиль Хайдаров. Владимир Потапов перейдет в «Толпар». Бюджет клуба не будет пересмотрен. При этом юлаевцы будут искать дополнительные источники финансирования. В частности, название домашней арены клуба может быть продано спонсору.