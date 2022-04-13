Томи Ламса прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Салавата Юлаева»

У главной хоккейной команды республики будет новый главный тренер. Сегодня «Салават Юлаев» объявил о расставании с финским специалистом Томи Ламсой. Это произошло на пресс-конференции, на которой итоги сезона подвели сам тренер и гендиректор уфимского клуба Ринат Баширов.

Томи Ламса больше не главный тренер «Салавата Юлаева». Финн пять лет проработал в Уфе. Сначала помощником, затем главным тренером. И клуб, и сам Томи были не против продолжить сотрудничество. Но сделать это не позволит нынешняя политическая ситуация.

Пришло время остановиться и подумать над следующим шагом. Но на данный момент мне сложно продолжать работу в «Салавате». Главная причина – это события, которые сейчас происходят в мире. Томи Ламса, главный тренер ХК «Салават Юлаев» /2020-2022/

Место Ламсы, судя по всему, займет Виктор Козлов. Пока контракт не подписан, официально клуб должен объявить о решении в течение нескольких дней.

Лучше исходить из того, что этот год будет сложным для всех. Сейчас делать перестройку, когда у нового тренера не будет всех инструментов для формирования команды, это неправильно. Ринат Баширов, генеральный директор ХК «Салават Юлаев»

Понес «Салават Юлаев» и первые потери в это межсезонье. Вратарь Александр Шарыченков неплохо проявил себя в плей-офф, но в следующем сезоне сыграет за другую команду. Заменить его может Андрей Кареев, но пока переговоры с голкипером финского ТПС идут непросто. Также покинул клуб нападающий Петр Хохряков. Остаются в команде Александр Кадейкин, Николай Кулемин, Павел Коледов и Евгений Бирюков. Следующий сезон станет экспериментальным. Из-за напряженной ситуации на рынке шанс получат молодые игроки системы клуба.

Перед нами, учитывая всю обстановку, есть соблазн использовать этот год для того, чтобы рискнуть и взять тех игроков, которых мы бы в нормальном состоянии поосторожничали или не стали бы спешить. Ринат Баширов, генеральный директор ХК «Салават Юлаев»