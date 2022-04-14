В Уфе презентовали сборник стихов тележурналиста Гульдарии Юсуповой

«Пишу письмо в будущее». Так называется первая книга, написанная журналистом телеканала БСТ Гульдарией Юсуповой. Презентация издания состоялась в Национальной библиотеке республики.
Поэзией Гульдария Юсупова увлекалась с детства, но работа телевизионного журналиста позволяла заниматься этой деятельностью только в свободное время. Стихотворений собралось в таком количестве, что решено было издать отдельный сборник. Поэтическое издание опубликовано на башкирском языке.
Поздравить с изданием первой книги Заслуженного работника печати и массовой информации республики Гульдарию Юсупову собрались коллеги, друзья и единомышленники.