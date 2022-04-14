Аграрии Башкирии рассказали, как адаптируются к санкциям Запада

Аграрии Башкортостана адаптируются под санкции. На предприятии «Луч агро» в Зианчуринском районе механики нашли чем заменить дорогостоящие иностранные запчасти. В собственном цеху из металлолома они создают аналоги, которые уже показали свою прочность и долговечность. Рабочие признаются, что им помогают смекалка и опыт.
Предприятие «Луч агро» занимается рискованным земледелием в Зауралье, где сложные климатические условия. Там традиционно выращивают просо, подсолнух, пшеницу, гречку на площади более 1,5 тысячи гектаров. Начало сельскохозяйственных работ определяют по советам старожилов, которые опираются на народную мудрость.