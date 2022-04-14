Аграрии Башкирии рассказали, как адаптируются к санкциям Запада

Аграрии Башкортостана адаптируются под санкции. На предприятии «Луч агро» в Зианчуринском районе механики нашли чем заменить дорогостоящие иностранные запчасти. В собственном цеху из металлолома они создают аналоги, которые уже показали свою прочность и долговечность. Рабочие признаются, что им помогают смекалка и опыт.

Мы все сами, у нас все хорошие ребята, все долго работают. Подборщик мы купили, хорошие деньги заплатили. Он два дня походил и разлетелся. Мы со старой «Нивы» взяли резину, переделали своими руками. Он у нас пошел лучше нового.

Михаил Макаров, механик

Предприятие «Луч агро» занимается рискованным земледелием в Зауралье, где сложные климатические условия. Там традиционно выращивают просо, подсолнух, пшеницу, гречку на площади более 1,5 тысячи гектаров. Начало сельскохозяйственных работ определяют по советам старожилов, которые опираются на народную мудрость.

Вот у нас гора. Если снег тает, можно выезжать. Потом выезжаем на пашню, берем кусок земли, камень, бросаем, если он рассыпается, земля подошла. Уже можно начинать и закрытие влаги делать. Вы в гараже, наверное, были и заметили, что у меня ни одной железки в металлоломе – все в складе в закутках. Она сегодня не нужна, а завтра нужна. Стараемся своими силами. Байден нас не задушит.

Александр Зотов, директор предприятия «Луч агро»
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