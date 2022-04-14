Аграрии Башкирии рассказали, как адаптируются к санкциям Запада

Вот у нас гора. Если снег тает, можно выезжать. Потом выезжаем на пашню, берем кусок земли, камень, бросаем, если он рассыпается, земля подошла. Уже можно начинать и закрытие влаги делать. Вы в гараже, наверное, были и заметили, что у меня ни одной железки в металлоломе – все в складе в закутках. Она сегодня не нужна, а завтра нужна. Стараемся своими силами. Байден нас не задушит.

Александр Зотов, директор предприятия «Луч агро»