В Башкирии становится меньше обманутых дольщиков

Представитель обманутых дольщиков ЗАО «Башинвестдом» Зайтуна Лукманова рассказала, что стучит во все двери уже двенадцатый год. Дом, квартиру в котором они купили, должны были сдать еще в 2011 году. Процесс никак не двигался. Радий Хабиров взял ситуацию с дольщиками под личный контроль и с этого момента наблюдается системность и последовательность в решении проблемы.

Председатель общественной организации обманутых дольщиков РБ и дольщик ЖК «Миловский парк» Виталий Листков ждет свою квартиру с 2014 года. По словам Виталия, скандалы и пикеты не помогали. Сейчас решение проблемы он находит намного более эффективным.

Дольщица Галина Бухарова с тремя детьми и мужем-инвалидом ждала постройку жилья также давно. По словам жительницы, ничего не происходило с 2017 по 2019 год, пока глава региона не взялся за радикальное решение проблемы. К сожалению, муж Галины до получения квартиры не дожил полтора года.

Карина Новикова за время долевого строительства успела вырастить детей и жалеет о потерянном времени, так как юридические вопросы и переделка проекта требовали не только усилий, но и времени.