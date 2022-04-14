В Башкирии становится меньше обманутых дольщиков

Представитель обманутых дольщиков ЗАО «Башинвестдом» Зайтуна Лукманова рассказала, что стучит во все двери уже двенадцатый год. Дом, квартиру в котором они купили, должны были сдать еще в 2011 году. Процесс никак не двигался. Радий Хабиров взял ситуацию с дольщиками под личный контроль и с этого момента наблюдается системность и последовательность в решении проблемы.
Председатель общественной организации обманутых дольщиков РБ и дольщик ЖК «Миловский парк» Виталий Листков ждет свою квартиру с 2014 года. По словам Виталия, скандалы и пикеты не помогали. Сейчас решение проблемы он находит намного более эффективным.
Дольщица Галина Бухарова с тремя детьми и мужем-инвалидом ждала постройку жилья также давно. По словам жительницы, ничего не происходило с 2017 по 2019 год, пока глава региона не взялся за радикальное решение проблемы. К сожалению, муж Галины до получения квартиры не дожил полтора года.
Карина Новикова за время долевого строительства успела вырастить детей и жалеет о потерянном времени, так как юридические вопросы и переделка проекта требовали не только усилий, но и времени.
Став главой Башкирии, Радий Хабиров основательно взялся решать проблему и смог помочь 6898 дольщикам. Строительство многих домов завершено, а обманутые люди, которые годами боролись за свои права, наконец получили квартиры. В настоящее время в реестре проблемных домов осталось 83 объекта, в которых свои квартиры ждут 3633 дольщика. К 2024 году все объекты должны быть сданы.