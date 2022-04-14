В Башкирии простились с Денисом Ярославцевым, погибшим в ходе спецоперации на Украине

Остался верен присяге до конца. В селе Ярославка Дуванского района простились с гвардии рядовым Денисом Ярославцевым, погибшим в бою во время специальной военной операции на Украине. В последний пусть стрелка-помощника гранатометчика проводил Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Спокойный, доброжелательный и общительный. Таким запомнили Дениса Ярославцева его родные друзья и знакомые. Проводить в последний путь солдата пришли всем селом. Соболезнования выразил и Глава Башкортостана.
Гвардии рядовой Денис Ярославцев с детства увлекался техникой. Любовь к мотоциклам и автомобилям привил отец, Сергей Юрьевич, который работает водителем в местном СПК. А свой первый двигатель Денис перебрал вместе с дедом. Семейное увлечение привело к выбору профессии тракториста-машиниста.
Денис Ярославцев всегда и ко всем относился с уважением. Старался помогать каждому, кто к нему обращался. Добрым и отзывчивым его запомнили и односельчане, и школьные друзья.
Денис не боялся трудностей, всегда и во всем старался быть лучшим. В армии гвардии рядовой служил стрелком-помощником гранатометчика пятой мотострелковой роты мотострелкового батальона. Был на хорошем счету у боевых товарищей. И вместе с ними стоял до конца.
Похоронили Дениса в родном селе, в Ярославке. За проявленный героизм он награждён орденом Мужества и орденом генерала Шаймуратова. Посмертно.