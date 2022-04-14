В Башкирии простились с Денисом Ярославцевым, погибшим в ходе спецоперации на Украине

Остался верен присяге до конца. В селе Ярославка Дуванского района простились с гвардии рядовым Денисом Ярославцевым, погибшим в бою во время специальной военной операции на Украине. В последний пусть стрелка-помощника гранатометчика проводил Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Спокойный, доброжелательный и общительный. Таким запомнили Дениса Ярославцева его родные друзья и знакомые. Проводить в последний путь солдата пришли всем селом. Соболезнования выразил и Глава Башкортостана.

Он защищал нашу страну, он боролся с самым настоящим фашизмом. Уважаемые родители, вы воспитали очень хорошего сына. Мы можем разделить только вашу боль и постараемся вместе пройти этот путь. Я прошу администрацию района очень внимательно рассмотреть меры по увековечению памяти героя. Мы обязательно будем заботиться о семье Дениса, о его сестренке. Спи спокойно, дорогой Денис, вечная тебе память, герой. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Гвардии рядовой Денис Ярославцев с детства увлекался техникой. Любовь к мотоциклам и автомобилям привил отец, Сергей Юрьевич, который работает водителем в местном СПК. А свой первый двигатель Денис перебрал вместе с дедом. Семейное увлечение привело к выбору профессии тракториста-машиниста.

Хотел стать водителем, хотел путешествовать по России. Как искорка появился на небосклоне, и погас. Елена Жуланова, классный руководитель Дениса Ярославцева

Денис Ярославцев всегда и ко всем относился с уважением. Старался помогать каждому, кто к нему обращался. Добрым и отзывчивым его запомнили и односельчане, и школьные друзья.

Он был адекватным. Мы учились в одной школе. Константин Кузнецов, друг

Хороший парень был, всегда помогал. Никита Игишев, друг

Денис не боялся трудностей, всегда и во всем старался быть лучшим. В армии гвардии рядовой служил стрелком-помощником гранатометчика пятой мотострелковой роты мотострелкового батальона. Был на хорошем счету у боевых товарищей. И вместе с ними стоял до конца.

Россия более 600 лет провела в войнах и вооруженных конфликтах. Все время на нашу территорию смотрела как на объект добычи. Всегда и во все века такие парни как Денис стеной становились на ее защиту. Михаил Блажевич, военный комиссар Республики Башкортостан