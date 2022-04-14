Глава Башкирии Радий Хабиров посетил новую школу в селе Тастуба

Учебное заведение должно было быть достроено еще в 2020 году, однако из-за недобросовестного подрядчика, сдачу объекта пришлось отложить на более поздний срок. Бюджет строительства составил 210 миллионов рублей.

Уже в 4-й четверти новая школа открыла двери для 146 ребятишек, которые с восторгом принялись изучать новое оснащение. Глава республики внимательно осмотрел новые классы, оборудованные всем необходимым и получил благодарности от учеников.

На вопрос, куда хотят поступать ребята по окончании школы, многие рассказали, что планируют поступать в университеты Уфы. Школьница Алена Корзникова поделилась и своими планами: после 9 класса она решила поступать в медицинский колледж. Узнав о желании девушки стать медиком, Радий Хабиров дал распоряжение администрации района оформить для выпускницы целевое поступление, чтобы Алена смогла вернуться в родное село фельдшером и была обеспечена работой.

Общаясь с административным персоналом, Радий Хабиров выяснил, что в селе ФАП оставляет желать лучшего и поручил в течение года поставить новый фельдшерско-акушерский пункт.

Помимо современных классов, новая школа также оснащена хорошими спортивными площадками, где ученики могут полноценно заниматься на свежем воздухе.

Особое место занимает музей школы, где некоторые уроженцы села в еще дореволюционной России были полярниками. Также в музее почетное место занимает экспозиция, посвященная героям ВОВ. Традиции своих дедов продолжают их достойные внуки. В настоящее время несколько ребят являются выпускниками Рязанского высшего военного десантного училища и на сегодняшний день борются с нацизмом на территории Украины.