У жителей Башкирии значительно повысилось доверие к президенту России и главе региона

В свете последних событий, принятых решений и действий, прилично возросло доверие граждан к президенту России Владимиру Путину и главе Башкирии Радию Хабирову. Это говорит о том, что большинство россиян поддерживает первых лиц страны и республики, несмотря на новые санкции, вводимые западными недружественными странами.

Несмотря на сложные условия, глава региона Радий Хабиров продолжает заниматься благоустройством городов и деревень, развитием всей республики, решать вопросы помощи и поддержки семьям погибших военнослужащих в ходе спецоперации по борьбе с нацизмом на Украине. Одним из первых руководитель Башкирии отправился в ДНР с рабочим визитом, участвуя в передаче гуманитарной помощи жителям Донбасса. Все это нашло отклик у жителей родной республики.

Одна из основных причин повышения уровня доверия к президенту Российской Федерации и главе Башкирии – это безопасность, к которой, сплотившись, стремится каждый, понимая, что нет будущего, пока существует угроза нацизма также, как и более 80 лет тому назад.