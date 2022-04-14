Радий Хабиров о новой школе в селе Тастуба: «Люди ее заслужили»

Сквозь тернии – к знаниям. В День космонавтики в селе Тастуба Дуванского района открыли новую школу, которую дети и учителя ждали долгие годы. Сдвинуть проблему с мертвой точки местным жителям удалось после встречи с Главой Башкортостана. В одной из своих рабочих поездок в муниципалитет Радий Хабиров обратил внимание на людей с плакатами и подошёл к ним пообщаться.
Эту спонтанную встречу с Главой Башкортостана в сентябре 2020-го жители села Тастуба считают знаковой. Им удалось рассказать Радию Хабирову о том, что подрядчики не выполняют свои обязательства, и строительство новой школы, можно сказать, остановилось. Тогда руководитель региона дал поручение найти более ответственных исполнителей и взял этот вопрос под личный контроль. И вот 12 апреля в новом здании прозвенел первый звонок. В ходе очередной рабочей поездки в Дуванский район Радий Хабиров заехал в гости.
Школа рассчитана на 120 детей, но обучаются тут 146 учеников, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. Для них созданы все условия, пандусы, лифты. День космонавтики теперь для местных – двойной праздник.
Нехватки в кадрах нет, штат укомплектован на 100 процентов, в том числе благодаря программе «Земский учитель». Именно по ней Линара Вильданова переехала в Тастубу из Нефтекамска.
Строительство Тастубинской средней школы обошлось в 210 млн. рублей. Объект включает в себя само здание, овощехранилище, блочную котельную. Но особая гордость – это отапливаемый спортзал.
Радий Хабиров в свою очередь выразил слова благодарности строителям, которым удалось исправить ошибки прошлых подрядчиков и сдать объект.
Раньше школьникам приходилось учиться в трех разных зданиях, столовая же и вовсе располагалась в 500 метрах от школы. Теперь все расположено под одной крышей.