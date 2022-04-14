Радий Хабиров о новой школе в селе Тастуба: «Люди ее заслужили»

Сквозь тернии – к знаниям. В День космонавтики в селе Тастуба Дуванского района открыли новую школу, которую дети и учителя ждали долгие годы. Сдвинуть проблему с мертвой точки местным жителям удалось после встречи с Главой Башкортостана. В одной из своих рабочих поездок в муниципалитет Радий Хабиров обратил внимание на людей с плакатами и подошёл к ним пообщаться.

Эту спонтанную встречу с Главой Башкортостана в сентябре 2020-го жители села Тастуба считают знаковой. Им удалось рассказать Радию Хабирову о том, что подрядчики не выполняют свои обязательства, и строительство новой школы, можно сказать, остановилось. Тогда руководитель региона дал поручение найти более ответственных исполнителей и взял этот вопрос под личный контроль. И вот 12 апреля в новом здании прозвенел первый звонок. В ходе очередной рабочей поездки в Дуванский район Радий Хабиров заехал в гости.

Школа рассчитана на 120 детей, но обучаются тут 146 учеников, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. Для них созданы все условия, пандусы, лифты. День космонавтики теперь для местных – двойной праздник.

Благодаря ручному управлению удалось всё сделать, заехали сюда в День космонавтики. Как будто в первый раз в космос попали в эту школу. Елена Иванова, директор школы

Нехватки в кадрах нет, штат укомплектован на 100 процентов, в том числе благодаря программе «Земский учитель». Именно по ней Линара Вильданова переехала в Тастубу из Нефтекамска.

Хорошее оборудование, просторные классы. Сначала даже не могли сориентироваться – такая большая школа. Линара Вильданова, учитель башкирского языка

Учебники нам дали, парты удобные, можно по росту настроить под себя. Владислава Калинина, ученица 3 класса

Строительство Тастубинской средней школы обошлось в 210 млн. рублей. Объект включает в себя само здание, овощехранилище, блочную котельную. Но особая гордость – это отапливаемый спортзал.

Спортзал – это гордость школы, тут у нас будем сдавать ГТО – и дети, и учителя. Татьяна Танкова, заместитель директора по воспитательной работе

Радий Хабиров в свою очередь выразил слова благодарности строителям, которым удалось исправить ошибки прошлых подрядчиков и сдать объект.

Школа получилась хорошая. Правда, я переживал, потому что строители должны были её в прошлом году сдать. Но попался нерадивый подрядчик, с которым пришлось расстаться. Пришла новая компания, которая в итоге построила такой замечательный объект. Люди его заслужили. Сельская школа всегда выполняет гораздо большую функцию, чем просто обучение. Для жителей это своего рода культурный, образовательный центр. Вижу, что здесь много молодёжи, село живёт, развивается. Поэтому все вопросы будем поступательно решать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан