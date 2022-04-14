Радий Хабиров посетил сельхозпредприятие в Дуванском районе

Очень важно развивать переработку сельхозпродукции. Тем самым аграрии смогут получить гораздо бóльшую прибыль. Мы готовы поддержать СХП «Рассвет» в организации фасовки круп и хлопьев, которые в дальнейшем будут поступать в торговые сети. Это перспективное направление. Мы видим, что предприятие стабильно работает. Здесь уже трудятся 63 человека, постепенно появляются новые рабочие места. Республика со своей стороны будет помогать и следить за успехами дуванских аграриев. Взаимодействие с инвесторами должно быть постоянным. Только тогда оно будет эффективным.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан