Радий Хабиров посетил сельхозпредприятие в Дуванском районе

В Дуванском районе Глава Башкортостана Радий Хабиров также посетил сельхозпредприятие «Рассвет», где реализуется инвестпроект на полтора миллиарда рублей. Его рассмотрели на «Инвестчасе» два года назад. В планах – построить каркасную тентовую молочную ферму на 1,2 тысячи коров с автоматизированной системой доения.

В 2021 году на базе «Рассвета» создали сельхозкооператив «Овощной рай», который получил республиканский грант в размере 43 млн рублей. Запустили в работу зерносушильный комплекс мощностью до 50 тонн зерна в час. Смонтировали цех по производству круп и каш быстрого приготовления.

Фото №1 - Радий Хабиров посетил сельхозпредприятие в Дуванском районе

Очень важно развивать переработку сельхозпродукции. Тем самым аграрии смогут получить гораздо бóльшую прибыль. Мы готовы поддержать СХП «Рассвет» в организации фасовки круп и хлопьев, которые в дальнейшем будут поступать в торговые сети. Это перспективное направление. Мы видим, что предприятие стабильно работает. Здесь уже трудятся 63 человека, постепенно появляются новые рабочие места. Республика со своей стороны будет помогать и следить за успехами дуванских аграриев. Взаимодействие с инвесторами должно быть постоянным. Только тогда оно будет эффективным.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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