Радий Хабиров посетил сельхозпредприятие в Дуванском районе

В Дуванском районе Глава Башкортостана Радий Хабиров также посетил сельхозпредприятие «Рассвет», где реализуется инвестпроект на полтора миллиарда рублей. Его рассмотрели на «Инвестчасе» два года назад. В планах – построить каркасную тентовую молочную ферму на 1,2 тысячи коров с автоматизированной системой доения.
В 2021 году на базе «Рассвета» создали сельхозкооператив «Овощной рай», который получил республиканский грант в размере 43 млн рублей. Запустили в работу зерносушильный комплекс мощностью до 50 тонн зерна в час. Смонтировали цех по производству круп и каш быстрого приготовления.