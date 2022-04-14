В Башкирии первыми в стране начали внедрять ПЭТ-исследование сердца

На текущий год выделено 300 бесплатных квот по полису ОМС. Позитронно-эмиссионная томография отличается тем, что воспалительные процессы можно увидеть на ранних стадиях. Диагностика выполняется в режиме реального времени. В первую очередь, на ПЭТ-исследование будут направлены пациенты с подозрением на воспаление сердца. Кроме того, аппарат позволяет увидеть очаги по всему телу. В скором времени начнется внедрение второго этапа диагностического метода.