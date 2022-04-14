В Башкирии первыми в стране начали внедрять ПЭТ-исследование сердца

Башкортостан стал первым регионом в стране, где ведется внедрение кардиологического ПЭТ-исследования. Высокоточная диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы уже применяется на пациентах.

На текущий год выделено 300 бесплатных квот по полису ОМС. Позитронно-эмиссионная томография отличается тем, что воспалительные процессы можно увидеть на ранних стадиях. Диагностика выполняется в режиме реального времени.  В первую очередь,  на ПЭТ-исследование будут направлены пациенты с подозрением на воспаление сердца. Кроме того, аппарат позволяет увидеть очаги по всему телу. В скором времени начнется внедрение второго этапа диагностического метода.

Фото №1 - В Башкирии первыми в стране начали внедрять ПЭТ-исследование сердца

На ПЭТ-исследование сердца направление можно получить через врача-кардиолога. При данном виде диагностики важна подготовка к процедуре: все рекомендации медиков необходимо соблюдать. Работа ведется в сотрудничестве со специалистами кардиологического центра.

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