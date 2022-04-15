Митрополит Никон: «Мы вместе с нашими воинами»

Мы вместе с нашими воинами, молимся за них и призываем к тому, чтобы эту операцию они довели до конца. Надо полностью уничтожить фашизм, неонационализм, бандеровцев, которые будут, если мы это не сделаем, они все равно будут терзать не только мирных жителей Украины, но и Россию.

Никон, митрополит Уфимский и Башкортостанский