Митрополит Никон: «Мы вместе с нашими воинами»

Глава Башкортостанской митрополии заявил, что российская армия должна довести до конца начатое дело. Речь идет о военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Владыка Никон считает, что после перестройки и распада Советского Союза сменявшие у власти в Украине друг друга режимы создали государство, часть народа которого ненавидит людей, проживающих в России и в целом нашу страну. Такое отношение власть проявляла, в том числе, к своему народу, а именно к населению ДНР и ЛНР. Защищая Донбасс, говорит митрополит Никон, российские солдаты ограждают от внешних угроз и нашу страну.

Мы вместе с нашими воинами, молимся за них и призываем к тому, чтобы эту операцию они довели до конца. Надо полностью уничтожить фашизм, неонационализм, бандеровцев, которые будут, если мы это не сделаем, они все равно будут терзать не только мирных жителей Украины, но и Россию.

Никон, митрополит Уфимский и Башкортостанский
Уфимская волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии