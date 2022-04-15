Митрополит Никон: «Мы вместе с нашими воинами»

Глава Башкортостанской митрополии заявил, что российская армия должна довести до конца начатое дело. Речь идет о военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
Владыка Никон считает, что после перестройки и распада Советского Союза сменявшие у власти в Украине друг друга режимы создали государство, часть народа которого ненавидит людей, проживающих в России и в целом нашу страну. Такое отношение власть проявляла, в том числе, к своему народу, а именно к населению ДНР и ЛНР. Защищая Донбасс, говорит митрополит Никон, российские солдаты ограждают от внешних угроз и нашу страну.