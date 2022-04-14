В Башкирии производство «Красный ключ» начало масштабную модернизацию

Программа развития расписана до 2026 года. Компания планирует увеличить объем выпускаемой продукции. Съемочной группе телеканала БСТ показали весь процесс производства, как из скважины вода попадает в бутылку.

Её уже можно пить без опаски, но по металлическим жилам вода всё равно течёт дальше – на очистку. Вода проходит через фильтры тонкой очистки, размер ячейки в которых в 50-70 раз тоньше человеческого волоса. Очистку ультрафиолетом вода проходит и перед разливом. Производство автоматизированное, но за машинами человеческий контроль. Это и лаборатория, и наблюдение на линии производства. Вот уж у кого годами выработанная наблюдательность. Кстати, без беруш здесь долго не простоишь.

Цех производства сладкой газировки, что-то вроде кухни. Только объемы исчисляются тысячами литров. Ингредиенты – лимонная и аскорбиновая кислота, подсластители и самое главное – ароматизаторы. Так вредно ли пить газировку? Технолог поясняет: нет, даже полезно, потому что в воду добавляют витамины.

В этом году на заводе провели модернизацию. В компании сейчас развивают производство сладких газированных напитков. Так что начали с обновления именно этой линии. Программа модернизации предприятия рассчитана до 2026 года. Кстати, показателям качества считается, может ли производство выпускать воду для самых маленьких, и «Красный ключ» как раз таки выпускает.