Тренеры ХК «Агидель» и «Толпар» подвели итоги сезона

Сегодня в уфимском Дворце спорта подвели итоги для команд системы хоккейного клуба «Салават Юлаев». Первым к журналистам вышел старший тренер ЖХК «Агидель» Денис Афиногенов. Его подопечные не сумели пробиться в полуфинал плей-офф, уступив команде «Динамо-Нева».

Сор из избы до конца не буду выносить, но произошло событие, которое немножко повлияло. Не скажу, что мы проиграли. Мы проспали вторую игру, десять минут первого периода.

Денис Афиногенов, старший тренер ЖХК «Агидель»
Фото №1 - Тренеры ХК «Агидель» и «Толпар» подвели итоги сезона

Для уфимского «Толпара» итоги подводили спортивный директор клуба Василий Чижов и тренер Раиль Муфтиев. «Молодежка» выбыла на стадии 1/8 финала. Напомним, команду после этого покинул тренер Лев Бердичевский, а его место в следующем сезоне займет Владимир Потапов.

Конечно, это не скоропалительное решение. В этот раз очень тщательно подошли к этому вопросу. Хотя, вроде бы, всегда так подходили. Но не всегда срабатывало.

Василий Чижов, спортивный директор ХК «Салават Юлаев»
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Пенальти