Тренеры ХК «Агидель» и «Толпар» подвели итоги сезона

Сегодня в уфимском Дворце спорта подвели итоги для команд системы хоккейного клуба «Салават Юлаев». Первым к журналистам вышел старший тренер ЖХК «Агидель» Денис Афиногенов. Его подопечные не сумели пробиться в полуфинал плей-офф, уступив команде «Динамо-Нева».
Для уфимского «Толпара» итоги подводили спортивный директор клуба Василий Чижов и тренер Раиль Муфтиев. «Молодежка» выбыла на стадии 1/8 финала. Напомним, команду после этого покинул тренер Лев Бердичевский, а его место в следующем сезоне займет Владимир Потапов.