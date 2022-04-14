Волейболистки «Уфимочки-УГНТУ» провели акцию для детей в Верхних Кигах

«Уфимочка-УГНТУ» в рамках тура «Мы – Башкортостан» провела акцию в Верхних Кигах, которая прошла в рамках отраслевого года волейбола. Участниками мероприятия стали более 70 детей.

Сначала волейболистки и тренеры провели мастер-класс, а затем поиграли в необычные игры: волейбол с двумя мячами, теннис и невидимый волейбол. Участники мастер-классов и зрители получили специальные призы от волейбольного клуба «Урал». В конце мероприятия зрители увидели один показательный сет от волейболисток «Уфимочки-УГНТУ» в виде товарищеского матча.