В Уфе состоялось очередное заседание суда по делу руководителя профсоюза «Действие»

Допросили свидетелей. В Советском суде Уфы сегодня состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу Антона Орлова. Руководитель профсоюза «Действие» в республике обвиняется в крупном мошенничестве. Вместе с ним фигурантами дела стали еще два человека, которых следствие считает причастными к преступной деятельности.
По версии прокуратуры, в 2020 году обвиняемые, действуя от лица коммерческих компаний, торгующих топливом, заключили договоры на поставку с зарубежными фирмами и не выполнили свою часть обязанностей. Таким образом они суммарно похитили более 25 миллионов рублей, считают в ведомстве.
Напомним, Антон Орлов в республике стал известным благодаря еще одному направлению деятельности, но уже общественному. Региональный представитель профсоюза медработников «Действие» координировал акцию протеста медицинских работников в Ишимбайском районе, которая получила резкое осуждение среди общественности.