В Уфе состоялось очередное заседание суда по делу руководителя профсоюза «Действие»

По версии прокуратуры, в 2020 году обвиняемые, действуя от лица коммерческих компаний, торгующих топливом, заключили договоры на поставку с зарубежными фирмами и не выполнили свою часть обязанностей. Таким образом они суммарно похитили более 25 миллионов рублей, считают в ведомстве.