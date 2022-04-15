В 18-й больнице Уфы сократили количество мест для пациентов с ковидом

Ковид-госпитали закрываются. В 18-й уфимской больнице сократили количество койко-мест для пациентов с коронавирусом. Таких больных поступает всё меньше, потребности нет. Специалисты возвращаются к прежней жизни и работе. Восстанавливаются профильные отделения. Врачи и медсёстры снимают СИЗы.

Два года в этом кабинете медики кроме тяжёлого рентгенозащитного обмундирования надевали ещё СИЗы, в операционной – три пары перчаток. Здесь спасали пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями, которые попутно заразились ковидом.

А вот отделение гинекологии 18-й больницы временно было закрыто. В этих палатах спасали ковид-пациентов.

Оборудование для лечения коронавируса убрали, помещения продезинфицировали. А вот знания, как лечить ковид, остались – медики проходили обучение. Теперь обратно – привыкают к своей специализации.

Полностью от ковид-пациентов не откажутся. В больнице остаётся 120 мест для тех, кому нужна профильная помощь и при этом попутно болеет коронавирусом.