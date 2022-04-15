В Башкирии вновь прошел праздник «Куян-фест»

«Куян-фест» – это символичные проводы зимы. Начались старты с семейных соревнований «Мама, папа, я – спортивная семья». Победители получили сладкие подарки. Любители острых ощущений приняли участие в экстремальных прыжках через бассейн. Самые активные участвовали в конкурсах и викторинах.