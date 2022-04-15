В Башкирии прокуратура выявила факт присвоения бюджетных средств

Прокуратура города Нефтекамска возбудила уголовное дело по факту хищения средств из бюджета после проверки на соблюдение закона. Ведомство установило, что исполняющий обязанности руководителя МБУ «Служба чистоты и порядка» начислял сам себе доплату за руководящую должность.

Кроме доплаты, исполняющий обязанности руководителя организации начислял себе стимулирующие выплаты и материальную помощь. Было установлено, что незаконным путем, работник получил около 240 тысяч рублей.