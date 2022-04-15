Радий Хабиров встретился с представителями КПРФ от Башкортостана

В числе первоочередных задач глава региона назвал обеспечение устойчивого развития экономики и поддержку социально незащищённых слоёв населения.
«Мы заинтересованы в конструктивном диалоге с депутатским корпусом, членами Коммунистической партии. Вы представляете интересы большого количества людей», – подчеркнул Радий Хабиров. В свою очередь коммунисты отметили, что КПРФ поддерживает курс, принятый руководством страны и республики. И сегодня политические силы вместе должны способствовать консолидации общества и укреплению устойчивости политической системы России.
С просьбой организовать диалог с парламентскими партиями в таком формате к Главе Башкортостана обратился Юнир Кутлугужин во время отчета правительства. Руководитель республики поддержал эту инициативу и поручил начать с фракции коммунистов. К слову, вместо запланированных 40 минут встреча продлилась 2 часа.