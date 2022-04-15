Радий Хабиров встретился с представителями КПРФ от Башкортостана

В числе первоочередных задач глава региона назвал обеспечение устойчивого развития экономики и поддержку социально незащищённых слоёв населения.

«Мы заинтересованы в конструктивном диалоге с депутатским корпусом, членами Коммунистической партии. Вы представляете интересы большого количества людей», – подчеркнул Радий Хабиров. В свою очередь коммунисты отметили, что КПРФ поддерживает курс, принятый руководством страны и республики. И сегодня политические силы вместе должны способствовать консолидации общества и укреплению устойчивости политической системы России. 

В это непростое для страны время важно совместно обсуждать наиболее актуальные для жителей вопросы. Главное, что КПРФ поддерживает руководство страны в ключевых направлениях внешней и внутренней политики. А различия в оценке той или иной ситуации позволяют нам совместно вырабатывать наиболее эффективные управленческие решения. Мы внимательно следим за ситуацией на потребительском рынке, мониторим деятельность предприятий, поддерживаем трудовую занятость жителей. От нас ждут грамотного менеджмента на всех уровнях власти. Для координации этой работы в регионе создали оперативный штаб по обеспечению социально-экономического развития Башкортостана. Сегодня мы вместе должны способствовать консолидации нашего общества и укреплению устойчивости политической системы страны.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров встретился с представителями КПРФ от Башкортостана

С просьбой организовать диалог с парламентскими партиями в таком формате к Главе Башкортостана обратился  Юнир Кутлугужин во время отчета правительства. Руководитель республики поддержал эту инициативу и поручил начать с фракции коммунистов. К слову, вместо запланированных 40 минут встреча продлилась  2 часа.

Правительство республики и фракция КПРФ должны работать в тесном контакте. Тем более ситуация в мире и в стране неоднозначная, тяжелая, поэтому все патриотические силы должны консолидировать свои возможности и энергию, чтобы республика дальше развивалась и вносила свой вклад в развитие нашей страны.

Юнир Кутлугужин, руководитель фракции КПФР в Государственном Собрании Республики Башкортостан
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