Радий Хабиров встретился с представителями КПРФ от Башкортостана

В это непростое для страны время важно совместно обсуждать наиболее актуальные для жителей вопросы. Главное, что КПРФ поддерживает руководство страны в ключевых направлениях внешней и внутренней политики. А различия в оценке той или иной ситуации позволяют нам совместно вырабатывать наиболее эффективные управленческие решения. Мы внимательно следим за ситуацией на потребительском рынке, мониторим деятельность предприятий, поддерживаем трудовую занятость жителей. От нас ждут грамотного менеджмента на всех уровнях власти. Для координации этой работы в регионе создали оперативный штаб по обеспечению социально-экономического развития Башкортостана. Сегодня мы вместе должны способствовать консолидации нашего общества и укреплению устойчивости политической системы страны.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан