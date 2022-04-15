В Башкирии разыскивают водителя, сбившего женщину с грудным ребенком

В Октябрьском разыскивают водителя, который сбил маму вместе с грудным ребенком на руках прямо на пешеходном переходе. В результате двухмесячный малыш получил травму ноги, у женщины зафиксированы перелом и ушибы. Водитель с места аварии скрылся.
В Салавате под колёса мусоровоза попал 7-летний ребёнок на самокате. Мальчик выскочил на дорогу прямо перед спецтехникой. Водитель двигался на минимальной скорости и успел вовремя остановить машину. Школьник госпитализирован.
Только за последние три месяца под колесами автомобилей погибли 15 человек, еще 197 получили травмы. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дороге.