В Башкирии разыскивают водителя, сбившего женщину с грудным ребенком

В Октябрьском разыскивают водителя, который сбил маму вместе с грудным ребенком на руках прямо на пешеходном переходе. В результате двухмесячный малыш получил травму ноги, у женщины зафиксированы перелом и ушибы. Водитель с места аварии скрылся.

В Салавате под колёса мусоровоза попал 7-летний ребёнок на самокате. Мальчик выскочил на дорогу прямо перед спецтехникой. Водитель двигался на минимальной скорости и успел вовремя остановить машину. Школьник госпитализирован.