В Уфе двое бывших чиновников предстанут перед судом за взятки

В Уфе двое бывших чиновников в скором времени предстанут перед судом. Начальник градостроительного контроля администрации Уфы Рустам Тухватуллин, его заместитель Азат Шаяхметов и родственник начальника, проходивший по делу как соучастник по обвинению во взяточничестве.
В 2019-2020 годах Рустам Тухватуллин предложил директору строительной фирмы выдать разрешение на строительство объекта в башкирской столице. Сумму за это Тухватуллин и его подельники запросили размеров в 15 миллионов рублей.
После передачи взятки в 5 миллионов, бизнесмен решил обратиться в полицию. Поймать с поличным чиновника удалось при передаче остальной части взятки. Подозреваемые свою вину не признали.