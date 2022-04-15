В Уфе двое бывших чиновников предстанут перед судом за взятки

В Уфе двое бывших чиновников в скором времени предстанут перед судом. Начальник градостроительного контроля администрации Уфы Рустам Тухватуллин, его заместитель Азат Шаяхметов и родственник начальника, проходивший по делу как соучастник по обвинению во взяточничестве.

В 2019-2020 годах Рустам Тухватуллин предложил директору строительной фирмы выдать разрешение на строительство объекта в башкирской столице. Сумму за это Тухватуллин и его подельники запросили размеров в 15 миллионов рублей.