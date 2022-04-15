На сельхозпредприятиях Башкирии выросло производство молока

По данным Министерства сельского хозяйства, за первый квартал этого года рост составил более 5,5 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Положительную динамику показывает и производство товарного молока.

У каждой коровы свое место. Поэтому на дойку они заходят, соблюдая очередность. Одновременно здесь доят 50 буренок. Организовано все так, что одна группа сменяет другую. Всего на этом молочно-товарном комплексе сельхозпредприятия «Ашкадарский» более 1200 коров.

На фермах хозяйства – 2 тысячи дойных коров. Молоко поставляют на Мелеузовский молочно-консервный комбинат. Это 65 тонн в день. Как отмечает руководство, за первый квартал этого года рост производства составил порядка 15% по сравнению с 2021-м. С нового года каждая корова дала более 3 тысяч литров молока. Планируется еще увеличение показателей.

В строй вводятся и новые площадки. Например, телятник для молодняка построили в прошлом году. Всего в хозяйстве более 5 тысяч голов крупнорогатого скота.