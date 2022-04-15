В Уфе проходят мероприятия в рамках празднования Дня национального костюма

С национальным колоритом. В Уфе открылась выставка лауреатов конкурса мастеров башкирского костюма «Тамга». Экспозиция проводится в рамках мероприятий Года культурного наследия народов России и Дня национального костюма народов Башкортостана.
Ракушками и монетами Фатима Хайретдинова украсила элемент национального костюма кашмау, который раньше башкирские девушки надевали на свадьбу. Что-то вроде фаты. Каждый наряд женщина создаёт своими руками. Больше всего времени уходит на изготовление нагрудника.
Найти два одинаковых костюма очень сложно, каждая работа индивидуальна. Объединяют их народные элементы и узоры. Лауреаты конкурса мастеров башкирского костюма представили свои наряды в Национальном музее Республики Башкортостан. Отдельный стенд выделен под ювелирные украшения, которые носили башкирские женщины несколько веков назад. Ювелиры воссоздали точные копии по архивным документам.
Интерпретацию народного костюма в современную одежду обсудили на круглом столе в Национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди. Этнографы и художники-дизайнеры признаются: в полной мере передать смысл орнаментов лишь в отдельном элементе одежды непросто. Но задача решаемая и уже реализуется.
Мероприятия ко Дню национального костюма народов Башкортостана прошли по всей республики. В Музее имени Мажита Гафури молодежи, кроме изготовления нарядов, открыли секреты ковроткачества.
А вот примерить на себя национальные костюмы народов Башкортостана можно было в гостях у танцевального госансамбля имени Файзи Гаскарова. На выставке «Звон браслетов» артисты также представили экспозицию украшений, которые используют в своих выступлениях на сценах всего мира. Башкирскую девушку в национальном костюме сначала слышно и только потом видно, шутят солистки. Если взвесить все монеты, наберется несколько килограммов.
Республика очень внимательно, трепетно и осторожно относится к сохранению культуры народов, проживающих на территории Башкортостана. И то, что подрастающему поколению это тоже интересно, – добрый знак.
Национальный костюм – это не только одежда. В первую очередь это символ, в каждом орнаменте которого отражается культура и история башкирского народа. И поэтому сохранение этнической принадлежности – задача не только государственная, но и каждого человека.