В Уфе проходят мероприятия в рамках празднования Дня национального костюма

С национальным колоритом. В Уфе открылась выставка лауреатов конкурса мастеров башкирского костюма «Тамга». Экспозиция проводится в рамках мероприятий Года культурного наследия народов России и Дня национального костюма народов Башкортостана.

Ракушками и монетами Фатима Хайретдинова украсила элемент национального костюма кашмау, который раньше башкирские девушки надевали на свадьбу. Что-то вроде фаты. Каждый наряд женщина создаёт своими руками. Больше всего времени уходит на изготовление нагрудника.

Где-то полгода, наверное, потому что это очень кропотливая работа – нагрудное украшение делать. А вот кашмау поменьше, он легче делается. Ну и вот елян тоже очень красивый, всё своими руками сделала. Фатима Хайретдинова, руководитель студии башкирского народного костюма «Селтэр»

Найти два одинаковых костюма очень сложно, каждая работа индивидуальна. Объединяют их народные элементы и узоры. Лауреаты конкурса мастеров башкирского костюма представили свои наряды в Национальном музее Республики Башкортостан. Отдельный стенд выделен под ювелирные украшения, которые носили башкирские женщины несколько веков назад. Ювелиры воссоздали точные копии по архивным документам.

Хочу поблагодарить в первую очередь участников конкурса, кто занимается сохранением и восстановлением национальных костюмов. Потому что это наша история, история каждого народа. Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья»

Интерпретацию народного костюма в современную одежду обсудили на круглом столе в Национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди. Этнографы и художники-дизайнеры признаются: в полной мере передать смысл орнаментов лишь в отдельном элементе одежды непросто. Но задача решаемая и уже реализуется.

Башкирский народ имеет свои традиции. Если человек сегодня любит свою культуру и хочет, чтобы элементы ее как-то присутствовали в современной одежде, в современном быту, это как раз правильно, и для подрастающего поколения это начало интереса к своей родной культуре. Елена Нечволода, старший научный сотрудник Музея археологии и этнографии им. Р.Г. Кузеева

Мероприятия ко Дню национального костюма народов Башкортостана прошли по всей республики. В Музее имени Мажита Гафури молодежи, кроме изготовления нарядов, открыли секреты ковроткачества.

А вот примерить на себя национальные костюмы народов Башкортостана можно было в гостях у танцевального госансамбля имени Файзи Гаскарова. На выставке «Звон браслетов» артисты также представили экспозицию украшений, которые используют в своих выступлениях на сценах всего мира. Башкирскую девушку в национальном костюме сначала слышно и только потом видно, шутят солистки. Если взвесить все монеты, наберется несколько килограммов.

Главным элементом этого костюма является головной убор кашмау. Он передан по наследству от наших ветеранов, ему очень много лет. Он украшен серебряными монетами, они тут все старинные и переданы по наследству. Костюм тяжёлый, особенно кашмау. Разиля Билалова, заслуженный артист Республики Башкортостан

Республика очень внимательно, трепетно и осторожно относится к сохранению культуры народов, проживающих на территории Башкортостана. И то, что подрастающему поколению это тоже интересно, – добрый знак.