Радий Хабиров наградил паралимпийца Александра Давидовича

Глава Башкортостана встретился с трёхкратным призёром Открытых всероссийских спортивных соревнований «Зимние игры паралимпийцев. Мы вместе. Спорт» Александром Давидовичем и его тренером Салаватом Гумеровым. Радий Хабиров вручил спортсмену и тренеру государственные награды, а также денежные сертификаты.
37-летний Александр Давидович завершать профессиональную карьеру не намерен. Спортсмен рассчитывает ещё несколько лет участвовать в лыжных соревнованиях, после чего полноценно переключиться на велоспорт. Давидович уже начал готовиться к летнему чемпионату России, который стартует через два месяца. А денежный сертификат спортсмен рассчитывает потратить на оплату хэндбайка – велосипеда с ручным приводом.