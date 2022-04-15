Радий Хабиров наградил паралимпийца Александра Давидовича

Я думаю, как минимум один паралимпийский цикл в лыжах мы отработаем. Он является одним из лидеров, и спада не намечается. А велоспорт связан с выносливостью, здесь основной пик спортсменов велогонщиков – 40-50 лет.

Салават Гумеров, старший тренер сборной Республики Башкортостан по лыжным гонкам и биатлону для лиц с ПОДА