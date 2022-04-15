Радий Хабиров наградил паралимпийца Александра Давидовича

Глава Башкортостана встретился с трёхкратным призёром Открытых всероссийских спортивных соревнований «Зимние игры паралимпийцев. Мы вместе. Спорт» Александром Давидовичем и его тренером Салаватом Гумеровым. Радий Хабиров вручил спортсмену и тренеру государственные награды, а также денежные сертификаты.

Мы хотим чествовать, поприветствовать, я лично хотел просто обнять нашего дорогого Александра Анатольевича, нашего великого спортсмена. Пример настоящего человека и настоящего спортсмена.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

37-летний Александр Давидович завершать профессиональную карьеру не намерен. Спортсмен рассчитывает ещё несколько лет участвовать в лыжных соревнованиях, после чего полноценно переключиться на велоспорт. Давидович уже начал готовиться к летнему чемпионату России, который стартует через два месяца. А денежный сертификат спортсмен рассчитывает потратить на оплату хэндбайка – велосипеда с ручным приводом.

Фото №1 - Радий Хабиров наградил паралимпийца Александра Давидовича

Я думаю, как минимум один паралимпийский цикл в лыжах мы отработаем. Он является одним из лидеров, и спада не намечается. А велоспорт связан с выносливостью, здесь основной пик спортсменов велогонщиков – 40-50 лет.

Салават Гумеров, старший тренер сборной Республики Башкортостан по лыжным гонкам и биатлону для лиц с ПОДА

Конечно, в дальнейшем будем развивать паралимпийский спорт. После завершения карьеры хочу стать тренером и передать тот опыт, который сейчас имею, заниматься с такими же ребятами, как я.

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