В Уфе прошел волейбольный турнир памяти известного диктора Ахата Муртазина

Традиционный турнир памяти диктора Ахата Муртазина прошел в Уфе. Он уже стал хорошей традицией. Соревнования проходят под эгидой радио «Юлдаш», где трудился известный диктор. Любимым видом спорта Ахата Муртазина был волейбол. Поэтому его друзья и коллеги встречаются именно на волейбольной площадке.

Ахат Муртазин всегда находил время в своем плотном графике для спортивных соревнований. Хотя рабочий день диктора начинался в 6 утра и заканчивался глубокой ночью. И так почти 40 лет. Новости всегда в прямом эфире, а это серьезный труд и работа над собой. Ахата Муртазина не стало весной 2018 года. В память о нем проводится турнир. В этом году в турнире принял участие и сын Ахата Муртазина Салават.

Ахат Муртазин любил многие виды спорта, но волейбол был для него ключевым. Два дня в неделю вне зависимости от обстоятельств он выделял именно этому виду спорта. Салават Муртазин, сын Ахата Муртазина

Ахат Муртазин был лидером и заводилой. Как в студии, так и на спортивной площадке. Волейбольный турнир его памяти собирает прежде всего коллег-журналистов. На площадку спорткомплекса «Динамо» вышли коллективы БСТ, радио «Юлдаш», ГТРК «Башкортостан» и команда печатных изданий. Заявились и дебютанты турнира – впервые участвовала сборная звезд башкирской эстрады.

Пригласили команду звезд. Мы не думали, что они так хорошо играют. Нас, команду БСТ, они выиграли. Сейчас у них еще есть шансы побороться за призовые места. В команде два народных артиста, лауреат ордена Салавата Юлаева. Наиль Юнусов, руководитель отдела интерактивных программ телеканала БСТ