В Уфе прошел волейбольный турнир памяти известного диктора Ахата Муртазина

Традиционный турнир памяти диктора Ахата Муртазина прошел в Уфе. Он уже стал хорошей традицией. Соревнования проходят под эгидой радио «Юлдаш», где трудился известный диктор. Любимым видом спорта Ахата Муртазина был волейбол. Поэтому его друзья и коллеги встречаются именно на волейбольной площадке.
Ахат Муртазин всегда находил время в своем плотном графике для спортивных соревнований. Хотя рабочий день диктора начинался в 6 утра и заканчивался глубокой ночью. И так почти 40 лет. Новости всегда в прямом эфире, а это серьезный труд и работа над собой. Ахата Муртазина не стало весной 2018 года. В память о нем проводится турнир. В этом году в турнире принял участие и сын Ахата Муртазина Салават.
Ахат Муртазин был лидером и заводилой. Как в студии, так и на спортивной площадке. Волейбольный турнир его памяти собирает прежде всего коллег-журналистов. На площадку спорткомплекса «Динамо» вышли коллективы БСТ, радио «Юлдаш», ГТРК «Башкортостан» и команда печатных изданий. Заявились и дебютанты турнира – впервые участвовала сборная звезд башкирской эстрады.
В этом году за играми турнира памяти Ахата Муртазина можно было наблюдать в прямом эфире. Трансляция поединков шла в социальных сетях телеканала БСТ. Победителями турнира стала команда печатных изданий. Но главное для участников совсем не занятое место, а преданность спорту и память об Ахате Муртазине.