В Башкирии в ДТП пострадали два водителя и двое детей

В Башкирии в страшном ДТП пострадали четыре человека, из которых двое – дети. Все четверо были госпитализированы с места происшествия.

ДТП произошло в Благовещенском районе республики примерно в 18 часов на 68 километре дороги Уфа-Янаул. ГИБДД Башкирии сообщает, что столкнулись два встречных автомобиля: Skoda Superb и Hyundai Accent.

В результате пострадали оба водителя транспортных средств и двое детей, которые находились в иномарке Hyundai Accent. Выясняются подробности.