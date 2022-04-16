В Башкирии при тушении пожара обнаружены фрагменты тела погибшего мужчины

В деревне Махмутово на территории Салаватского района Башкирии 15 апреля ближе к вечеру произошел пожар. Горел жилой бревенчатый дом, при тушении которого был обнаружен погибший.

Прибывшие сотрудники МЧС, добровольной пожарной команды Аркауловского с/с и другие экстренные службы установили горение в доме размерами 8х8 метров. Спустя почти два часа после сообщения о пожаре пламя удалось потушить.

При разборе конструкций были найдены фрагменты тела мужчины 1965 года рождения. Причины происшествия будет установлена по результатам работы следственно-оперативной группы, дознавателя МЧС и инструктора Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям.