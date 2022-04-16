Радий Хабиров анонсировал маршрут «Поездов здоровья» на первую неделю

В Башкирии с 18 апреля начинают работу «Поезда здоровья», которые охватят шесть крупных маршрутов: Уфимский, Стерлитамакский, Дуванский, Нефтекамский, Октябрьский, Белорецкий. Глава республики Радий Хабиров рассказал, куда медработники приедут в первую неделю после старта.

Фото №1 - Радий Хабиров анонсировал маршрут «Поездов здоровья» на первую неделю

Акция «Здоровая республика – здоровый регион», в рамках которой бригады медработников с оборудованием выезжают в деревни и села, была запущена в 2019 году с целью обеспечить медпомощью жителей самых отдаленных населенных пунктов.

Фото №2 - Радий Хабиров анонсировал маршрут «Поездов здоровья» на первую неделю

Акция оказалась очень востребованной, и с тех пор интерес к ней год от года только растет. Как и прежде, в составе наших автопоездов – передвижные Центры здоровья, флюорографы, маммографы, ФАПы и диагностические центры Республиканской клинической больницы им. Куватова и Республиканского кардиологического центра.

Радий Хабиров, Глава РБ
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