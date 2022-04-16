Радий Хабиров анонсировал маршрут «Поездов здоровья» на первую неделю

Акция оказалась очень востребованной, и с тех пор интерес к ней год от года только растет. Как и прежде, в составе наших автопоездов – передвижные Центры здоровья, флюорографы, маммографы, ФАПы и диагностические центры Республиканской клинической больницы им. Куватова и Республиканского кардиологического центра.

Радий Хабиров, Глава РБ