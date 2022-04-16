Радий Хабиров анонсировал маршрут «Поездов здоровья» на первую неделю

В Башкирии с 18 апреля начинают работу «Поезда здоровья», которые охватят шесть крупных маршрутов: Уфимский, Стерлитамакский, Дуванский, Нефтекамский, Октябрьский, Белорецкий. Глава республики Радий Хабиров рассказал, куда медработники приедут в первую неделю после старта.
Акция «Здоровая республика – здоровый регион», в рамках которой бригады медработников с оборудованием выезжают в деревни и села, была запущена в 2019 году с целью обеспечить медпомощью жителей самых отдаленных населенных пунктов.