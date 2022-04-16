В России за сутки было госпитализировано более 2 900 человек с коронавирусом

В России за последние сутки ситуация с коронавирусом существенно не изменилась. Известно, сколько граждан заразились Covid-19 с начала пандемии.
Всего на территории страны с начала пандемии коронавирус выявили в 18 064 454 случаях. Из них за сутки подтвердили 11 095 фактов заболевания. Также за сутки госпитализировали 2 923 граждан с подтвержденным диагнозом.
Выписано по выздоровлению в общей сложности 17 359 645 человек, из них за сутки – 19 006. Скончалось от коронавируса 373 267 человек, из которых за сутки не стало 240 пациентов.