В Башкирии столкнулись бензовоз и грузовик, скончался один из водителей

В Башкирии утром на 71 километре дороги Уфа-Янаул на территории Благовещенского района было совершено смертельное ДТП, в результате которого погиб водитель грузового авто.

ГИБДД республики сообщает, что столкнулись на указанном участке дороги бензовоз на базе КамАЗа и грузовик Skania. Последний в этот момент останавливался на красный сигнал светофора. За рулем бензовоза находился 35-летний житель Чекмагушевского района Башкирии.

Сообщается, что водитель КамАЗа скончался на месте. Бензовоз в момент ДТП оказался пустым. ГИБДД выясняет обстоятельства ДТП.