Колоннаду для Советской площади в Уфе изготавливают из учалинского гранита

Глава Башкирии Радий Хабиров 16 апреля провел рабочую поездку по Уфе, в ходе которой посетил компанию «Башкирские самоцветы», где сейчас изготавливают колонны. Они украсят с обеих сторон памятник генерал-майору Минигали Шаймуратову на Советской площади.
Сам памятник будет возвышаться более чем на 13 метров, а с обеих сторон будут установлены колонны. Их, как рассказал Радий Хабиров, создают из учалинского гранита, добытого на Мансуровском месторождении. Всего будет установлено 24 колонны.
Установка колоннады стартует в мае этого года. Открытие памятника планируется 11 октября 2022 года, в День Республики.