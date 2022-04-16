Колоннаду для Советской площади в Уфе изготавливают из учалинского гранита

Глава Башкирии Радий Хабиров 16 апреля провел рабочую поездку по Уфе, в ходе которой посетил компанию «Башкирские самоцветы», где сейчас изготавливают колонны. Они украсят с обеих сторон памятник генерал-майору Минигали Шаймуратову на Советской площади.

Сам памятник будет возвышаться более чем на 13 метров, а с обеих сторон будут установлены колонны. Их, как рассказал Радий Хабиров, создают из учалинского гранита, добытого на Мансуровском месторождении. Всего будет установлено 24 колонны.

На определённом этапе мы приняли решение украсить сам памятник колоннадой. На видео она видна. Колонны, кстати, делают из нашего, учалинского гранита. Работа сама по себе очень сложная. Но первые результаты уже впечатляют. Радий Хабиров, Глава РБ