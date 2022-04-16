Радий Хабиров совершил рабочую поездку по Уфе

Радий Хабиров посетил предприятие, где производятся каменные элементы будущего памятника генерал-майору Минигали Шаймуратову. Позже Глава республики ознакомился с ходом работ по программе комплексного ремонта подъездов, а также побывал в одном из уфимских дворов, который привели в порядок в рамках республиканского проекта «Башкирские дворики».
Умный станок с программным управлением превращает заготовку из природного камня в элемент архитектурной конструкции. Из таких деталей весом в две с половиной тонны будет состоять колоннада памятника Герою России, генералу Минигали Шаймуратову, который будет установлен на Советской площади.
Размеры и вес впечатляют, сразу видна монументальность, подчеркнул Глава республики во время посещения предприятия, где изготавливают элементы для будущего архитектурного комплекса. По словам Радия Хабирова, очень здорово, что вся скульптурная композиция рождена в Башкортостане. Автором памятника стал скульптор Салават Щербаков, а гранит для производства привезли с Мансуровского месторождения в Учалинском районе. Работы по установке колоннад планируют начать 1 мая.
Сразу после этого Радий Хабиров ознакомился с ходом ремонта подъездов многоквартирного дома №30 по улице Зорге. Работы здесь начали в марте, а к 1 июля должны завершить.
Кроме нанесения штукатурки на пол первого этажа укладывают плитку, меняют почтовые ящики, перила и устанавливают новые пластиковые окна в подъездах. Глава республики оценил ход работ и поинтересовался, какие стройматериалы используются во время ремонта.
Во время общения жители попросили руководителя республики посодействовать в вопросе капитального ремонта крыши. Глава Башкортостана поручил руководителю Регоператора решить этот вопрос. Тем временем в соседнем дворе запланировано комплексное благоустройство территории в рамках республиканской программы «Башкирские дворики». Радий Хабиров поинтересовался у местных жителей, учитывают ли их мнение при реализации таких проектов.
Здесь должны появиться новая детская игровая и спортивная площадки с травмобезопасным покрытием. Планируется ремонт системы освещения с установкой 16 опор и 25 светильников, а также семи камер видеонаблюдения. Радий Хабиров осмотрел и соседний двор, в котором уже проведено комплексное благоустройство. В 2022 году на реализацию программы «Башкирские дворики» из бюджета республики выделен 1 млрд рублей. Это на 300 млн больше, чем в прошлом году.
В этом году начнется благоустройство парка культуры и отдыха Нефтехимиков. Об этом Радий Хабиров заявил, общаясь уже с жителями Черниковки. По словам Главы региона, проект проходит госэкспертизу. На благоустройство парка республика планирует направить 400 млн рублей.