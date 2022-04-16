Радий Хабиров совершил рабочую поездку по Уфе

Радий Хабиров посетил предприятие, где производятся каменные элементы будущего памятника генерал-майору Минигали Шаймуратову. Позже Глава республики ознакомился с ходом работ по программе комплексного ремонта подъездов, а также побывал в одном из уфимских дворов, который привели в порядок в рамках республиканского проекта «Башкирские дворики».

Умный станок с программным управлением превращает заготовку из природного камня в элемент архитектурной конструкции. Из таких деталей весом в две с половиной тонны будет состоять колоннада памятника Герою России, генералу Минигали Шаймуратову, который будет установлен на Советской площади.

Она состоит из 24 колонн. Сверху будет надстройка из карнизов под названием антаблемент. Иван Голота, руководитель проекта по строительству памятника

Размеры и вес впечатляют, сразу видна монументальность, подчеркнул Глава республики во время посещения предприятия, где изготавливают элементы для будущего архитектурного комплекса. По словам Радия Хабирова, очень здорово, что вся скульптурная композиция рождена в Башкортостане. Автором памятника стал скульптор Салават Щербаков, а гранит для производства привезли с Мансуровского месторождения в Учалинском районе. Работы по установке колоннад планируют начать 1 мая.

Очень здорово, что вся скульптурная композиция от проекта до материалов рождена в Башкортостане. Автором памятника стал наш прославленный скульптор Салават Щербаков. А такой прекрасный камень привезли из северного Зауралья. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сразу после этого Радий Хабиров ознакомился с ходом ремонта подъездов многоквартирного дома №30 по улице Зорге. Работы здесь начали в марте, а к 1 июля должны завершить.

Первый и второй подъезд уже нанесли, все покрасили. Сейчас третий подъезд начинаем. Ляля Сафарьянова, штукатур-маляр

Кроме нанесения штукатурки на пол первого этажа укладывают плитку, меняют почтовые ящики, перила и устанавливают новые пластиковые окна в подъездах. Глава республики оценил ход работ и поинтересовался, какие стройматериалы используются во время ремонта.

Во время общения жители попросили руководителя республики посодействовать в вопросе капитального ремонта крыши. Глава Башкортостана поручил руководителю Регоператора решить этот вопрос. Тем временем в соседнем дворе запланировано комплексное благоустройство территории в рамках республиканской программы «Башкирские дворики». Радий Хабиров поинтересовался у местных жителей, учитывают ли их мнение при реализации таких проектов.

Здесь должны появиться новая детская игровая и спортивная площадки с травмобезопасным покрытием. Планируется ремонт системы освещения с установкой 16 опор и 25 светильников, а также семи камер видеонаблюдения. Радий Хабиров осмотрел и соседний двор, в котором уже проведено комплексное благоустройство. В 2022 году на реализацию программы «Башкирские дворики» из бюджета республики выделен 1 млрд рублей. Это на 300 млн больше, чем в прошлом году.

В этом году мы решили уделить особое внимание благоустройству уфимских дворов к юбилею города. Постепенно наведём здесь порядок. С реализацией программы «Башкирские дворики» наши бывшие критики из числа местных жителей стали благодарить нас за чистоту и порядок. Это закономерно, ведь теперь дети находятся в безопасности, для автолюбителей появились новые парковки. В целом это очень хороший проект. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан