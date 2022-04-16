ГК «Уфа-Алиса» уступил «Звезде» из Звенигорода

Гандбольный клуб «Уфа-Алиса» дома уступил «Звезде» из Звенигорода в первом матче 1/8 финала Суперлиги. Соперник башкирской команды – бронзовый призер Кубка России. В регулярном чемпионате команда заняла пятое место в группе «А». Уфимки – шестые в группе «Б».

В первом тайме благодаря быстрой игре и точным броскам с задней линии гости вышли вперед. К перерыву счет был 22:10 в пользу гандболисток из Звенигорода. Во втором тайме тренерский штаб «Звезды» пошел на эксперимент и выпустил на площадку молодых игроков. В какой-то момент «Уфа-Алиса» стала набирать очки, но затем соперницы вновь увеличили свое преимущество. Итог встречи – 42:27 в пользу гостей.