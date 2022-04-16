Радий Хабиров поддержал ФК «Уфа» в матче против ЦСКА

Матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги для «Уфы» против ЦСКА был очень важным, потому что это последняя игра в этом сезоне, когда в столицу республики приехал соперник из верхней части турнирной таблицы. Сегодня на матче побывал Глава республики Радий Хабиров.

Я болею и очень переживаю за нашу команду. Надеюсь, всё будет хорошо. Игра сама по себе очень интересная, соперник сильный – ЦСКА. Наши молодцы, играют, бьются. Я бы не сказал, что у кого-то есть серьезное преимущество.

Что касается самого матча, то он получится по-настоящему огненным, несмотря на то, что долго сохранялся нулевой счёт. Первыми удалось открыть счёт армейцам. Сделал это на 89-й минуте игрок сборной России Марио Фернандес. Но «Уфа» в добавленные ко второму тайму пять минут навалилась на ворота соперника и добилась своего. Защитник ФК «Уфа» Алексей Никитин забил своей бывшей команде, сравнял счёт и принёс важное очко в плане борьбы за выживание.