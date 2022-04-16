В Уфе презентовали театральную арт-территорию «Республика»

Постановки в рамках проекта представили студии, входящие в состав Всероссийского движения «Оперение», основанного народным артистом России Константином Хабенским. Задачей мероприятия организаторы назвали коллаборацию театрального искусства и образования.
Между зрителями и сценой нет традиционного подмостка. Актеры, кажется, обращаются к каждому в зале. Аскетичность в декорациях и костюмах. Главное здесь – передать смысл.
О булимии и буллинге – о том, с чем сталкиваются подростки каждый день. Постановка «Посмотри, это я!» в жанре вербатим – анонимно собранные реальные истории. Спектакль представила московская студия «Поколение Оперение». Каринэ Хабирова, которая присутствовала в зрительном зале, отметила, что темы актуальны для любого возраста.
Арт-территорию представили уфимская и московская студии творческого развития, входящие в состав Всероссийского движения «Оперение», основанного народным артистом России Константином Хабенским.
Многие актеры московской труппы – выпускники уфимской студии. Среди них и уроженец республики Эмиль Юмадилов. Сейчас уже наставник московского отделения.
На сегодня студии есть в десяти городах. Спектакли создаются в ответ на современные потребности зрителей. Уфимская студия «Оперение/Хахачу» представила постановку «Те самые три слов». Школьники их расшифровали.
Арт-территория «Республика» продлилась пять дней. И это время организаторы отвели не только для зрелищ – были и мастер-классы от педагогов двух студий. Одна из идей проекта – открыть театральные постановки для юных зрителей с другого ракурса.