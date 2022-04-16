В Уфе презентовали театральную арт-территорию «Республика»

Постановки в рамках проекта представили студии, входящие в состав Всероссийского движения «Оперение», основанного народным артистом России Константином Хабенским. Задачей мероприятия организаторы назвали коллаборацию театрального искусства и образования.

Между зрителями и сценой нет традиционного подмостка. Актеры, кажется, обращаются к каждому в зале. Аскетичность в декорациях и костюмах. Главное здесь – передать смысл.

О булимии и буллинге – о том, с чем сталкиваются подростки каждый день. Постановка «Посмотри, это я!» в жанре вербатим – анонимно собранные реальные истории. Спектакль представила московская студия «Поколение Оперение». Каринэ Хабирова, которая присутствовала в зрительном зале, отметила, что темы актуальны для любого возраста.

Мы все сталкиваемся с такими ситуациями в школе, на работе. И здесь так просто сказано, что можно сделать и как к этому относиться. Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья»

Арт-территорию представили уфимская и московская студии творческого развития, входящие в состав Всероссийского движения «Оперение», основанного народным артистом России Константином Хабенским.

Это большой проект. Коллаборация детей и театра. Это будет продолжаться на территории республики. Гюзель Абушахманова, руководитель студии творческого развития «Оперение/Хахачу»

Многие актеры московской труппы – выпускники уфимской студии. Среди них и уроженец республики Эмиль Юмадилов. Сейчас уже наставник московского отделения.

Я же домой их привез. Это волнительно, сложно и прекрасно. Эмиль Юмадилов, актёр, режиссёр-постановщик

На сегодня студии есть в десяти городах. Спектакли создаются в ответ на современные потребности зрителей. Уфимская студия «Оперение/Хахачу» представила постановку «Те самые три слов». Школьники их расшифровали.

Когда ты влюбляешься, те самые три слова: я люблю тебя. Ильнур Гулюмов и Азалия Алимова