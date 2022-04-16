Ярмарка и мастер-классы: в Уфе продолжаются мероприятия в честь Дня национального костюма

В Уфе продолжаются мероприятия ко Дню национального костюма народов Башкортостана. Сегодня главной площадкой стал «Арт-КВАДРАТ», где прошла ярмарка изделий мастеров, этнопоказ коллекций и мастер-классы.

День национального костюма народов Башкортостана – молодой праздник. Он отмечается с 2020 года, но уже полюбился жителям и гостям республики. В уфимском «Арт-КВАДРАТЕ» можно было не только посмотреть на наряды, но примерить и даже купить. Мастера организовали ярмарку. Каждый гость нашел атрибут по душе.

Стараемся брать старинное и стилизовать под современное. Чтобы молодежи было интересно их носить, чтобы они показывали свою этнику. Сейчас модными стали вот такие мининагрудники. Даже под строгий костюм человек может в любой день его надеть. Ралиф Ситдиков, индивидуальный предприниматель

На обороте нашей открытки есть карта мира, на ней есть наша республика. Чтобы элементарной открыткой можно было донести до иностранцев, где находится наша республика. Приезжайте к нам. Иакой небольшой пригласительный. Арслан Бикбай, руководитель дизайн-студии «Бикбайман»

В Башкортостане проживают представители более 140 национальностей. Марийцы представили гостям праздника не только свои наряды, но и народные песни и танцы. Присоединиться мог любой желающий, а после – узнать больше об атрибутах национальных костюмов.

Бешмет раньше носили, когда было холодно. Мы сейчас это носим. Галина Баширова, жительница с. Мишкино

Особый интерес вызывали дефиле в национальных костюмах. Коллекцию одежды северо-западных башкир представило творческое объединение «Тамга». В нарядах прослеживается взаимообогащение культур народов, населяющих регион. Это видно по удмуртским, марийским, татарским мотивам костюмов.

В своей работе мы серьезно опираемся именно на музейные экспонаты, на семейные архивы. В домах культуры, в библиотеках сохраняются составленные родословные шежере, семейные фотографии. Зульфия Краснова, руководитель творческого объединения «Тамга» /Туймазы/

Современная одежда тоже может быть с национальным колоритом. Уфимское предприятие «Агидель» выпускает целую линейку такой продукции. И с каждым годом она становится всё более популярной. Как среди мужчин, так и среди женщин.

Надо сказать, они очень скромные, из привычных тканей. Но здесь башкирская вышивка, которая как брошка, как ДНК башкирского народа. Не только на улицу, можно пойти в театр в этом платье. Александр Кирдякин, дизайнер башкирских художественных промыслов «Агидель»

День национального костюма народов Башкортостана отмечается с 2020 года. И в отличие от других праздников, проводят его дважды в год: в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября.