Ярмарка и мастер-классы: в Уфе продолжаются мероприятия в честь Дня национального костюма

В Уфе продолжаются мероприятия ко Дню национального костюма народов Башкортостана. Сегодня главной площадкой стал «Арт-КВАДРАТ», где прошла ярмарка изделий мастеров, этнопоказ коллекций и мастер-классы.
День национального костюма народов Башкортостана – молодой праздник. Он отмечается с 2020 года, но уже полюбился жителям и гостям республики. В уфимском «Арт-КВАДРАТЕ» можно было не только посмотреть на наряды, но примерить и даже купить. Мастера организовали ярмарку. Каждый гость нашел атрибут по душе.
В Башкортостане проживают представители более 140 национальностей. Марийцы представили гостям праздника не только свои наряды, но и народные песни и танцы. Присоединиться мог любой желающий, а после – узнать больше об атрибутах национальных костюмов.
Особый интерес вызывали дефиле в национальных костюмах. Коллекцию одежды северо-западных башкир представило творческое объединение «Тамга». В нарядах прослеживается взаимообогащение культур народов, населяющих регион. Это видно по удмуртским, марийским, татарским мотивам костюмов.
Современная одежда тоже может быть с национальным колоритом. Уфимское предприятие «Агидель» выпускает целую линейку такой продукции. И с каждым годом она становится всё более популярной. Как среди мужчин, так и среди женщин.
День национального костюма народов Башкортостана отмечается с 2020 года. И в отличие от других праздников, проводят его дважды в год: в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября.
Национальный костюм – не просто одежда. Это история, связь с предками, многовековая культура в каждом узоре и орнаменте. В Башкортостане сохранению идентичности каждого народа, проживающего здесь, уделяется особое внимание. И такая трепетная забота – залог многовековой межнациональной дружбы, которой гордится наша республика.