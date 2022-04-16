В колледже Уфы отметили День национального костюма

Передача из поколения в поколения этого культурного богатства народов. И в плане воспитательной работы, и в плане обучения новых профессий, я думаю, это хорошая возможность познакомиться нашим студентам с работами мастеров.

Сынтимир Баязитов, директор Уфимского многопрофильного профессионального колледжа