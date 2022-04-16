В колледже Уфы отметили День национального костюма

В Уфимском многопрофильном профессиональном колледже отметили День национального костюма. На площадке прошло дефиле и концерт с участием этномузыкальных коллективов и артистов.

В торжественной обстановке ремесленникам, создающим костюмы и украшения, вручили благодарственные письма от Всемирного курултая башкир за сохранение традиций.

Национальный костюм – бесконечный источник вдохновения. Можно его изучать, адаптировать под современность, можно на базе этого писать научные работы.

Эльвира Аиткулова, председатель президиума Всемирного курултая башкир, депутат Государственной Думы России

Передача из поколения в поколения этого культурного богатства народов. И в плане воспитательной работы, и в плане обучения новых профессий, я думаю, это хорошая возможность познакомиться нашим студентам с работами мастеров. 

Сынтимир Баязитов, директор Уфимского многопрофильного профессионального колледжа

Также в колледже прошла выставка национальных костюмов и украшений народов республики. А в некоторых секциях гости мероприятия могли поучаствовать в мастер-классах по изготовлению башкирского нагрудников и узнать секреты чувашской двусторонней орнаментной вышивки.

В старину для изготовления таких нагрудников использовали кораллы и серебряные монетки. Сегодня мы используем керамический бисер и простые монеты.

Дилара Асаинова, мастер по изготовлению башкирских национальных украшений

Сложного ничего нет, чувашская вышивка в основном состоит из геометрических фигур. 

Светлана Матвеева, главный специалист Чувашского историко-культурного центра
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