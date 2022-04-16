В колледже Уфы отметили День национального костюма

В Уфимском
многопрофильном профессиональном колледже отметили День национального костюма.
На площадке прошло дефиле и концерт с участием этномузыкальных коллективов и
артистов.
В
торжественной обстановке ремесленникам, создающим костюмы и украшения,
вручили благодарственные письма от Всемирного курултая башкир за сохранение
традиций.
Национальный костюм – бесконечный источник
вдохновения. Можно его изучать, адаптировать под современность, можно на базе этого писать научные работы.Эльвира Аиткулова, председатель президиума Всемирного курултая башкир, депутат Государственной Думы России
Передача из поколения в поколения этого культурного богатства народов. И в плане воспитательной работы, и в плане обучения новых профессий, я думаю, это хорошая возможность познакомиться нашим студентам с работами мастеров. Сынтимир Баязитов, директор Уфимского многопрофильного профессионального колледжа
Также в
колледже прошла выставка национальных костюмов и украшений народов республики.
А в некоторых секциях гости мероприятия могли поучаствовать в мастер-классах по
изготовлению башкирского нагрудников и узнать секреты чувашской двусторонней
орнаментной вышивки.
В старину для изготовления таких нагрудников использовали кораллы и серебряные монетки. Сегодня мы используем керамический бисер и простые монеты.Дилара Асаинова, мастер по изготовлению башкирских национальных украшений
Сложного ничего нет, чувашская вышивка в основном состоит из геометрических фигур. Светлана Матвеева, главный специалист Чувашского историко-культурного центра