В Башкирии за прошедшие сутки возбудили 6 уголовных дел по фактам мошенничества

34-летнему уфимцу поступил звонок якобы от представителя банка, который сообщил о противоправных действиях в отношении мужчины.

Лже-сотрудник убедил бужчину перевести деньги на другой счет, чтобы предотвратить мошеннические действия. Таким образом житель Уфы лишился 130 тысяч рублей.

Еще один похожий случай произошел с 64-летней жительницей Аургазинского района. Неизвестный, представившись сотрудником банка, убедил женщину перевести денежные средства с целью предотвращения мошеннических действий.

Ничего не подозревающая жительница, сделала всё, как сказал преступник и лишилась 50 тысяч рублей. МВД по Башкортостану предупреждает граждан быть бдительными и при подозрительных звонках прерывать звонок и связываться непосредственно с отделением банка.