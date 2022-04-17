В Башкирии подтопило несколько дорожных участков

Госкомитет по ЧС также информирует, что в настоящее время все участки дорог, пострадавшие от стихии, контролируется ведомством и выполняются все необходимые меры.
Причиной подтопления дорог послужил резкий подъем уровня рек. Пока участки дорог находятся в подтопленном состоянии, водителям рекомендуется заранее продумывать объездные пути.
Подтоплены следующие участки:
Южный обход села Иглино, грунтовая дорога к СНТ «Козарез» и СНТ «Альбатрос», грунтовая дорога к навесному мосту в селе Пятилетка, два участка автодороги «Верхний авзян – Исмакаево – Бзяк».