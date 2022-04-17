В районе Башкирии обнаружили массовую гибель рыбы

В Абзелиловском районе Башкирии обнаружилась массовая гибель рыбы. Администрация района подтвердила информацию и пояснила, что сообщение поступила утром 16 апреля.

Глава сельской администрации Рустем Кадыров рассказал о причинах гибели рыбы. По предварительным данным, рыба погибла в результате удушья из-а нехватки кислорода.

Такое явление нередкое в водоемах, когда рыба массового погибает. За сезон популяции удается восстановиться. В настоящее время на месте работают специалисты для установления точной причины.